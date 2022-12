ASSE - Mercato : deux pistes estivales laissent des regrets chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Ibrahim Sissoko

« Je pense que Sissoko aurait été une bonne pioche pour les Verts, un vrai renfort. Il l'est pour Sochaux, puisqu'il est le co-meilleur buteur de L2 avec 8 buts et qu'il compte aussi 3 passes décisives. Sissoko (27 ans) était libre puisqu'il était en fin de contrat à Niort. Il n'y avait donc pas d'indemnités de transfert à verser. Et autre avantage : il aurait pu intégrer l'ASSE dès le début de l'été. Cela aurait évité d'attendre la fin du mois d'août pour voir arriver un attaquant dans le Forez (Ibrahima Wadji). Cela aurait évité à Laurent Batlles de devoir composer lors des premières journées avec le seul Jean-Philippe Krasso en attaque. On pourra toujours dire que Sissoko évolue dans un registre assez similaire à celui de Krasso, et imaginer que les deux joueurs n'auraient pas été complémentaires. Mais cela reste à prouver. En tout cas, j'ai vu jouer plusieurs fois Sochaux lors de la première partie de saison et j'ai trouvé Sissoko vraiment intéressant, vraiment bon. Un joueur dominant, qui pèse, qui tire son équipe vers le haut. Il aurait pu changer le visage des Verts. Qui peuvent regretter d'avoir été moins convaincants pour l'enrôler que les Lionceaux. »

Laurent HESS



Gaëtan Charbonnier

« Quand je vois qu'aujourd'hui l'attaquant de l'AJ Auxerre est tout proche de filer au Havre en joker, je suis un peu déçu pour les Verts. Bien sûr, l'été dernier, il n'y avait pas la même ouverture pour « Charbo » qui souhaitait profiter de la Ligue 1 avec son club et son mentor Jean-Marc Furlan (éjecté depuis) mais quand même... Je pense qu'on aurait pu pousser plus loin les discussions pour celui qui est vraiment à mes yeux le buteur typique pour réussir en Ligue 2.

A trois reprises dans sa longue carrière, le natif de Saint-Mandé (33 ans) a sorti de grosses saisons pour faire monter ses clubs. Après une première saison intéressante au SCO Angers en 2011-12 (12 buts), il avait cassé la barraque par deux fois avec Brest (27 buts en 37 matchs en 2018-19) et Auxerre (17 buts en 31 matchs en 2021-22), apparaissant deux fois dans l'équipe-type de Ligue 2 (2019, 2022) et gagnant le titre de meilleur joueur du championnat en 2019.

Aujourd'hui, je continue de penser que la venue de Gaëtan Charbonnier aurait eu un vrai sens, tant au niveau du sportif que de l'esprit club... car il ne faut qu'en 2007-2008, à son départ de Châtellerault et avant qu'il ne rejoigne la réserve du PSG, il était passé par L'Etrat pour un essai. Essai pour lequel le club n'avait pas donné suite. Comme pour Dylan Chambost et Léo Pétrot, ça aurait été une belle revanche sur le destin. Un story-telling comme on les aime... »

Alexandre CORBOZ