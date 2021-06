ASSE – Mercato : dossier Kechrida... c'est signé pour le latéral tunisien à Malatyaspor

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Alors que Wajdi Kechrida est annoncé à l'ASSE, où Claude Puel le suit de longue date, la presse turque avait révélé le week-end dernier des contacts entre le défenseur de l'ES Sétif, en fin de contrat, et le club turc du Yeni Malatyaspor.

Haddadi rejoint le club turc

Et cette formation vient bien d'enrôler un latéral tunisien mais il ne s'agit pas de Kechrida. C'est Oussam Haddadi, le latéral gauche (29 ans) passé notamment par Dijon, qui vient de rejoindre le Yeni Malatyaspor. Prêté à Kasimpasa depuis janvier 2020, il appartenait à Al Ettifaq. Kechrida, lui, est toujours sans club. Et attendu à l'ASSE pour remplacer Mathieu Debuchy, non conservé.

#3 𝐎𝐮𝐬𝐬𝐚𝐦𝐚 𝐇𝐚𝐝𝐝𝐚𝐝𝐢 🐅 pic.twitter.com/835KPeVO6g — Helenex Yeni Malatyaspor (@YMSkulubu) June 25, 2021