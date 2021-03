ASSE - Mercato : dragué par Puel, ce milieu au nom bien connu des Verts a préféré la L2 !

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au FC Metz

Tout le monde ne s’appelle pas Adil Aouchiche. L’été dernier, celui qui était encore un joueur prometteur du PSG avait succombé aux arguments de Claude Puel pour le faire signer à l’ASSE. Après des semaines de discussions, le milieu offensif (18 ans) avait officialisé sa venue dans le Forez avant de connaître une première délicate saison chez les Verts.

En parallèle, le coach de l’ASSE n’a pas su trouver les mots pour convaincre Morgan Guilavogui de le rejoindre à Saint-Étienne. Passé chez les U17 du club forézien puis au SC Toulon, le milieu de 20 ans a préféré rejoindre le Paris FC - pensionnaire de L2 - alors qu’il avait des offres de l’ASSE et du FC Lorient en L1 !

« Le discours de Puel était vraiment bien mais... »

« J’avais l’ASSE et Lorient. Ils m’ont proposé un contrat professionnel mais on m’a proposé de rester entre la réserve et la Ligue 1, a-t-il dévoilé sur la chaîne RazCast TV. Lorient comptait sur moi pour la Ligue 1, mais je devais commencer à faire mes armes avec la réserve. Les deux projets ne m’intéressaient pas trop. J’ai préféré aller en Ligue 2 au Paris FC. Le discours de René Girard était différent. J’ai eu les trois au téléphone : Puel, Pélissier et Girard. Le discours de Puel était vraiment bien, mais celui de Girard m’a permis de faire un choix plus facile. »

Le jeune Guilavogui admet que le passé de son frère Josuha, ancien de l’ASSE, a pesé dans sa décision finale. « C’était très important. Mon frère connaît le milieu. Mon père est aussi dans le football. Ils m’ont donné leur avis, après c’était à moi de prendre une décision », a-t-il conclu.