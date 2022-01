ASSE - Mercato : Dupraz a activé ses réseaux pour un attaquant

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Ayant déjà enregistré les arrivées de Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub, l'AS Saint-Etienne se montre très actif lors du mercato hivernal. Mais le club du Forez doit encore recruter un attaquant et continue de multiplier les pistes.

Après Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Serhou Guirassy (Stade Rennais), Robert Beric (Libre), Ercan Kara (Rapid Vienne) et Mikael Uhre (Brøndby), l'ASSE se serait également renseignée sur l'attaquant de la Lazio Rome, Vedat Muriqi, selon les informations de nos confrères d'Envertetcontretous. C'est l'entraîneur des Verts, Pascal Dupraz, qui aurait ouvert ce dossier en activant ses réseaux dans les pays de l'Est. Cette saison, l'international kosovar a disputé 14 matchs toutes compétitions confondues pour 0 but inscrit.