ASSE - Mercato : Dupraz a fait activer un levier d’urgence pour plusieurs renforts

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Hors Coupe de France, les clubs de Ligue 1 s’apprêtent à vivre 3 à 4 journées sur 38 sans leur(s) joueur(s) retenus pour la CAN, organisée cette année au Cameroun (9 janvier-6 février). Dans son édition du jour, L’Équipe a fait le décompte, club par club, de l’impact chiffré de la compétition sur les effectifs.

On peut ainsi mieux se rendre compte de la disparité des conséquences, avec par exemple des formations pas du tout concernées (LOSC et AS Monaco), et des clubs pleinement touchés. « C’est un jeu truqué, faussé, s’est déjà offusqué Frédéric Antonetti. Quand nous avons constitué notre effectif, la CAN devait se jouer au mois de juin et on a changé les règles. C’est une très belle épreuve. Mais on ne peut pas enlever autant de joueurs dans une équipe. Et nous ne sommes pas les seuls. »

L’entraîneur du FC Metz est dans le vrai : son club et l’ASSE sont les clubs de Ligue 1 les plus impactés par la CAN. Cinq titulaires potentiels vont s’éloigner du Forez (Neyou, Moukoudi, S. Sow, Khazri, Bouanga) et sept éléments sont concernés à Metz (D. Bronn, P. M. Sarr, Kouyaté, H. Maïga, Oukidja, Boulaya, Alakouch). « De quoi s’activer sur le mercato du côté des Verts et des Grenats », glisse le quotidien sportif, précisant qu’il s’agirait avant tout d’un mercato de correction. Et dire qu’avant la nomination de Pascal Dupraz sur le banc des Verts, on lui avait indiqué que le mercato serait calme dans le Forez. Preuve qu’il a su assez vite s'imposer et tirer la sonnette d’alarme.

