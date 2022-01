ASSE - Mercato : Dupraz a tenté une trouvaille de l’OM, avenir déjà scellé pour Bernardoni ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

L’ASSE n’a pas réalisé de miracle vendredi au Groupama Stadium. Face à une équipe de l’OL plutôt quelconque, les Verts se sont inclinés sur un penalty de Moussa Dembélé (0-1) et restent scotchés à la dernière place du classement de L1. Tout n’est pas à jeter de la prestation des hommes de Pascal Dupraz, qui ont affiché un bon état d’esprit malgré les absences du moment. Il n’empêche que le résultat est limité et qu’un renfort en attaque et un autre en défense ne seraient pas de trop.

Au poste de latéral droit, GaëlB42 fait savoir que les Verts ont songé un temps à Bouna Saar, actuellement au Bayern Munich après avoir été repositionné avec réussite par Rudi Garcia à l’OM. « L’ASSE avait creusé la piste Bouna Sarr pour renforcer le poste de latéral droit. Piste jugée trop complexe », ajoute l’insider bien informé sur les arcanes du club forézien. En parallèle, L’Est Éclair évoque le futur de Paul Bernardoni dans un papier au titre évocateur : « Bernardoni et Angers, c’est fini ? »

« Recruté à prix d'or (7,5 M€) par le président Chabane lors du départ du directeur sportif Olivier Pickeu, l'ancien Troyen ne s'est jamais vraiment imposé dans l'Anjou. Il s'est blessé et a perdu sa place de titulaire au profit de Petkovic, peut-on ainsi lire dans le quotidien régional. Angers ayant déjà recruté le grand espoir havrais Yahia Fofana, un retour de Bernardoni à Angers semble très improbable, d'autant que le SCO n'en veut plus. Souci, de taille pour le portier actuellement prêté à Saint-Etienne, son salaire. Le gardien passé par Bordeaux, Clermont et Nîmes émarge en effet à 120 000 euros par mois. » Pour rappel, le portier de 24 ans est prêté à l’ASSE jusqu’en juin sans option d’achat.

