ASSE - Mercato : Dupraz attend encore ces 3 recrues, revirement pour Dagba, Mateta et Ferhat !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

L’ASSE veut faire feu de tout bois au mercato hivernal. Paul Bernardoni et Sada Thioub sont ainsi attendus dans la matinée pour passer leur visite médicale avant une possible officialisation de leurs arrivées dans la soirée.

Selon L’Équipe, la signature de l’ailier du SCO écarte de facto la piste menant à Zinédine Ferhat. Courtisé cet hiver, le milieu de terrain du Nîmes Olympique avait de toute façon été refroidi par la situation sportive de l’ASSE, lanterne rouge de Ligue 1. La suite du mercato se veut ambitieuse à l'Etrat.

« Les Verts veulent encore trois joueurs : un buteur, un défenseur central de haut niveau et un latéral droit, poursuit le quotidien sportif. Concernant le buteur, l'ASSE aimerait boucler le dossier de Jean-Philippe Mateta avant la fin de cette semaine mais l'ancien international Espoirs a profité du Boxing Day pour retrouver du temps de jeu à Crystal Palace et même marquer (contre Norwich, 3-0). Le dossier du Parisien Colin Dagba semble plus compliqué. »

🚨 ALERTE BUTASSE ! 🚨

DES SOURIRES EN 2022 ! 😁

On espère voir des sourires sur les visages de Dupraz et ses joueurs le plus longtemps possible !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/cd0YoZg5oJ — But! Saint-Étienne (@ButASSE) January 4, 2022