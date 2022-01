ASSE - Mercato : Dupraz et Perrin ont tenté le coup pour le tout dernier crack de L1

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

L’ASSE veut faire feu de tout bois au cours du mercato hivernal. Alors que l’effectif de Pascal Dupraz manque de profondeur pour la seconde partie de saison, plusieurs recrues sont attendues en janvier parmi lesquelles Paul Bernardoni et Sada Thioub.

Les deux Angevins sont attendus dans la matinée pour passer leur visite médicale avant une possible officialisation de leurs arrivées dans la soirée. En attendant, les recruteurs des Verts ont tenté leur chance avec l’attaquant le plus prometteur de Ligue 1 : Mohamed-Ali Cho.

« Dans la matinée d’hier, leur choix se portait sur l’attaquant polyvalent de 17 ans mais ses prétentions n’auraient pas été du goût des Verts qui se sont dès lors tournés vers l’ailier droit sénégalais Sada Thioub (26 ans), sur lequel Gérald Baticle ne compte pas », explique L’Équipe ce mercredi.

