ASSE - Mercato : Dupraz relance un latéral droit pisté par Nantes, Rennes et Strasbourg !

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Pascal Dupraz n’a pas mis très longtemps avant de cibler les manques de l’ASSE. En plus d’une renfort dans l’axe et en attaque, le poste de latéral droit est limité chez les Verts. Pour ce faire, plusieurs pistes ont été explorées au mercato hivernal. Selon une rumeur relayée par Sainté Inside, la dernière en date mène à Falaye Sacko.

À 26 ans, l’international malien était titulaire à la CAN et n’est pas un inconnu pour les clubs de Ligue 1. Déjà pisté par l’ASSE à l’été 2019, Sacko était également une cible du FC Nantes et du RC Strasbourg en janvier de la même année... tandis que le Stade Rennais avait pris des renseignements au mercato estival de 2020.

À chaque fois, les exigences du Vitoria Guimaraes ont refroidi les courtisans. Joueur du club portugais depuis 2016, le défenseur malien a disputé cette saison 17 matches pour un but et une passe décisive. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Sacko est estimé à 2,5 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.

A la recherche d'un latéral droit, l'#ASSE tente d'enrôler Falaye Sacko (🇲🇱, 26 ans, @VitoriaSC1922).



Le timing pourrait compromettre la possibilité de trouver un accord.



Via @WTransfers7 pic.twitter.com/2lmDUeAsYo — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) January 31, 2022