ASSE : Mercato, effectif, Covid-19... Puel fait le point avant Lorient

« On doit s'adapter en termes de préparation physique, de préparation d'équipe. C'est une situation particulière et inédite. Le protocole sanitaire, on ne doit pas aller contre. Le virus circule toujours. Mais il y a des ajustements à faire, au moins en ce qui concerne le football, notre métier, pour pouvoir anticiper. On doit davantage pouvoir se projeter. »

Des règles du jeu qui interpellent

« On doit s'adapter en termes de préparation physique, de préparation d'équipe. C'est une situation particulière et inédite. Le protocole sanitaire, on ne doit pas aller contre. Le virus circule toujours. Mais il y a des ajustements à faire, au moins en ce qui concerne le football, notre métier, pour pouvoir anticiper. On doit davantage pouvoir se projeter. »

Des interrogations subsistent

« Dans la même logique des questions pour l'instant sans réponse : quand la Coupe de France commencera, comment on va faire avec cette mixité entre clubs pros et amateurs ? Il faudrait connaître les règles du jeu avant que ça débute. »

Le projet de jeu des Verts est-il en place ?

« Je suis satisfait globalement de ce qu'on a mis en place, de la concentration du groupe, de sa qualité. Maintenant, tout ça, il faut le transposer en match officiel. Les deux dernières défaites concédées en préparation, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Ça reste des matchs amicaux. Ce qui est important, c'était de voir la cohérence, si certains joueurs pouvaient jouer à différents postes et les autres enseignements. »

Debuchy capitaine avec plusieurs absents contre le FCL

« Donner le brassard à Mathieu Debuchy, c'était quelque chose de logique. Il sait encadrer les jeunes. Concernant le groupe à disposition, Charles Abi ne sera pas disponible. Zaydou Youssouf, Harold Moukoudi et Gabriel Silva également. Plus les quelques-uns qui ont eu quelques problèmes de santé. »

Puel attend encore du renfort au Mercato

« Si on peut faire un ou deux ajustements au niveau du mercato, on verra. Je ne me focalise pas là-dessus, je n'ai pas trop envie de me prendre la tête avec ça. Je veux d'abord tirer le meilleur du groupe dont je dispose. Le groupe est encore un peu large. Quand vous avez 37 joueurs à l'entraînement, c'est compliqué. On peut pas avoir la même attention, se concentrer ou récompenser tout le monde. »