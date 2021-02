ASSE – Mercato : Et pendant ce temps là, Mostafa Mohamed...

Le feuilleton de l'été est bel et bien terminé. Longtemps suivi par l'ASSE, Mostafa Mohamed quitte bel et bien Zamalek pour rejoindre Galatasaray. Retardé pour des problèmes administratifs, le départ du joueur égyptien pour la Turquie a eu lieu hier. Et ce lundi, Galatasaray officialise le prêt du joueur de 23 ans. Après des semaines de négociations et de rebondissements en tous genres, l'ASSE, elle, tente de finaliser en urgence l'arrivée d'un n°9, demandée par Claude Puel depuis l'été dernier, avec Mbaye Niang (Stade Rennais) et maintenant Anthony Modeste (Cologne) dans son viseur. Le Mercato se termine ce soir, à minuit.

✍️ Galatasaray’a hoş geldin Mostafa Mohamed! 🤟 pic.twitter.com/EETF7aAG0y — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) February 1, 2021