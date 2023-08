ASSE - Mercato : et si Diarra restait plus longtemps à Sainté ?

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

En matière de mercato, il ne faut jamais dire jamais. Et en termes de contrats, on sait que le bout de papier signé ne correspond plus à grand chose. Cela concerne aussi les prêts sans option d'achat qui peuvent, en fonction des événements, se transformer par la suite en transferts.

Voir ce qu'il se passe

Stéphane Diarra, qui vient d'arriver à l'ASSE en provenance de Lorient, ne devrait donc pas porter le maillot vert après le mois de juin. Pourtant, Loïc Perrin, le directeur sportif des Verts, a tenu un autre discours lors de son point-presse. "Au sujet de Stéphane, c’est un prêt sec mais ça ne veut rien dire. Si on est satisfait, s’il l’est, si toutes les conditions sont réunies... On verra dans une dizaine de mois, même avant, ce qu’il se passera."

