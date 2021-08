ASSE - Mercato : Etienne Green a prolongé son bail en Vert ! (officiel)

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

La belle histoire continue ! Le gardien de l'ASSE, Etienne Green (20 ans), a prolongé son bail avec les Verts a annoncé le club dans un communiqué. Celui qui a révélé avoir choisi l'Angleterre pour la suite de sa carrière internationale s'est dit fier de cette prolongation.

"Je suis à la fois content et fier de la marque de confiance qu’expriment le club et Claude Puel en me prolongeant à nouveau. Ça fait plusieurs années que je défends les couleurs de l’ASSE et pouvoir m’inscrire dans la durée avec mon club formateur est une vraie fierté." - peut-on lire sur le site officiel du club.

Claude Puel continue son projet

Le coach stéphanois a affirmé que cette prolongation faisait écho à sa volonté de s'appuyer sur la jeunesse. "Cette nouvelle prolongation de contrat d’Etienne illustre le projet du club pour ses jeunes joueurs. À mesure que nous accompagnons leur progression et leur développement, nous faisons évoluer leur contrat pour pérenniser notre relation. Etienne Green s’inscrit dans ce cadre, il continue de monter dans sa progression, c’est normal qu’il soit récompensé." - a déclaré le manager général de l’ASSE.

🤝 𝗘𝘁𝗶𝗲𝗻𝗻𝗲 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻 et l'#ASSE, une histoire d'amour qui va durer ... longtemps ! 💚 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 24, 2021