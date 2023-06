ASSE - Mercato : excellente nouvelle pour la prolongation de Charbonnier !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Gaëtan Charbonnier a été un élément-clef de la belle deuxième partie de saison de l'AS Saint-Etienne puisqu'il a été la première recrue hivernale (il est arrivé le 16 décembre, avant l'ouverture du mercato) et qu'il a été décisif d'entrée (égalisation à la dernière seconde contre Caen ayant sauvé la peau de Laurent Batlles, but de la victoire à Niort). Mais il s'est blessé seulement deux mois après, dès le 11 février, et a manqué tout le reste de la saison.