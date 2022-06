Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

CE N'EST PAS LA PRIORITE.

Parti pour recruter au moins une dizaine de joueurs, l'ASSE n'aura pas les poches extensibles. Même avec l'arrivée de David Blitzer à la tête de l'équipe pour remettre du beurre dans les épinards. Je ne suis pas persuadé que le dossier du gardien de but doive aujourd'hui être prioritaire dans le Forez.

Entre Etienne Green qui est encore sous contrat et a un peu perdu en valeur du fait de l'intérim mitigé de Paul Bernardoni et le robuste sénégalais Boubacar Fall, présenté comme un solide espoir du haut de son 1m98, Sainté tient déjà ses gardiens sous contrat. Deux jeunes de 21 ans certes mais de vrais talents du poste. Personnellement, même s'il a eu un peu de mal en début de saison dernière, je n'ai pas oublié que l'Anglais avait sauvé les Verts dans la course au maintien lors de la saison 2020-21. Une saison en Ligue 2 dans la peau d'un numéro 1 ne peut que lui faire du bien dans son apprentissage et faire remonter sa cote au plus haut.

Avoir un bon gardien et un grand attaquant en Ligue 2 sont des conditions sine qua none pour remonter mais c'est aussi dans ce championnat que les portiers les plus prometteurs font leurs armes (l'excellent lillois Chevalier à Valenciennes l'an passé, Bajic qui a éclos à Pau, etc.). A mon sens, ce serait dommage de griller une cartouche et de brider Green en allant chercher un portier expérimenté. S'il coûte réellement des points (ce qui n'était pas le cas pour moi en L1 l'an passé!), on en reparlera...

Alexandre CORBOZ

OUI.

La concurrence n’est pas forcément une barrière à la progression d’un joueur. Au contraire, si elle est saine, avec deux joueurs complémentaires, cela peut valoriser un jeune gardien comme Étienne Green. Gauthier Gallon (ESTAC) a 29 ans. En Ligue 2, il est mûr pour être compétitif d'entrée et peut faire profiter Green de son expérience. De plus il ne serait pas indéboulonnable et c’est tant mieux ! Cela pourrait stimuler l'Espoir britannique. C’est à mon sens plus logique que lui accorder une confiance aveugle après une saison en demi-teinte et ne pas lui signer un chèque en blanc sur une place de titulaire.

La deuxième possibilité serait un retour de Stefan Bajic, qui est encore libre après son passage réussi à Pau (mais qu'on annonce à Valenciennes). Le jeune stéphanois (20 ans) jouit lui aussi d'un statut d'international chez les jeunes. Il a lui aussi eu sa chance avec l’équipe première mais avec moins de réussite. Est-il réellement moins bon qu’Étienne Green ? Si l’ascension éclair de Green coïncidait avec un concours de circonstances, celle de Bajic ressemblait davantage à un choix. Laurent Batlles l’a déjà côtoyé lors de son passage en tant qu’entraîneur adjoint des U15 nationaux. Il avait dit à l’époque qu’il voyait en lui le successeur de Stéphane Ruffier.

Si je n’ai aucun doute sur le fait que Green a de nombreux points fort, j’ai peur que le fabuleux story-telling de son ascension l’année dernière nous fasse oublier ses points faibles. Je suis d’avis de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et aller chercher un vrai n°1 bis (ce que n'est pas Fall!). Cela nous garantirait plus de sécurité en cas de pépin physique ou de remise en route compliquée pour Green.

Yann NOAILLES

La question de la semaine sur l'ASSE Chaque semaine, deux journalistes de la rédaction débattent d'un sujet de l'actualité de l'ASSE. Cette semaine, on s'interroge sur la capacité d'Etienne Green à reprendre la place de numéro 1 et de la pertinence de s'attacher les services d'un autre gardien.

Alexandre Corboz

Rédacteur