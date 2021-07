ASSE – Mercato : Ferhat, Fulgini, Mirallas, Ekuban... Le point sur les rumeurs devant

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

En plus de Kévin Monnet-Paquet qui a été laissé libre par ses dirigeants, Romain Hamouma – qui est courtisé par le Nice de Christophe Galtier - a désormais plus de chances de plier bagage que de rempiler avec les Verts. Il pourrait être imité par Arnaud Nordin, qui plait à Strasbourg et en Bundesliga et qui, à un an de la fin de son contrat, rechigne à prolonger. Quant à Denis Bouanga, la question va aussi se poser le concernant même s'il est très peu probable que les offres pour le Gabonais - cité à Lens, à Rennes, à l'OM ou encore du côté de l'Olympiakos ces dernières semaines - atteignent cet été le niveau espéré en 2020 (15 M€).

Forcément, l'ASSE va chercher à faire un ou deux renforts offensifs. Et pas seulement un n°9. Sainté a pris des renseignements sur certains joueurs comme Zinédine Ferhat (Nîmes Olympique, 28 ans) ou Angelo Fulgini (SCO Angers, 24 ans), deux pistes qui relèvent cependant du fantasme vu les exigences financières des clubs concernés.

Mirallas, le bon profil pour l'après Hamouma ?

Des CV de joueurs plus low cost sont aussi arrivés sur le bureau de Jean-Luc Buisine. Notamment celui d'un joueur déjà connu dans le Forez. Libre depuis son départ de Gaziantep en Turquie, Kévin Mirallas (33 ans) a proposé ses services aux Verts sur beIN Sports : « Un retour en France n'est pas à exclure. J'aime le pays, il y a de belles pistes en France. Ça c'est toujours bien passé. Même à Saint-Etienne, même si cela s'est mal terminé. Ça reste une superbe aventure et c'est un club que je porte en moi. C'est un club prestigieux, en plus il y a Claude Puel. Lui pourrait me faire revenir là-bas et le fait qu'il y a quelque chose d'inachevé ». Il sort d'une saison à 31 matches (7 buts, 6 passes décisives) et pourrait amener l'expérience qui fera défaut suite au départ d'Hamouma et de Monnet-Paquet. Les Verts lorgnent aussi des profils plus jeunes. Selon l'insider Mohamed Toubache-Ter, le prêt du jeune ailier helvète de Nice, Dan Ndoye (20 ans) est à l'étude.

D'autres pistes plus axiales circulent. Correspondant au cahier des charges fixé par Claude Puel, le ghanéen Caleb Ekuban (Trabzonspor, 27 ans) est une piste sérieuse mais trop onéreuse (entre 4 et 6 M€) pour être poussée davantage en ce début de Mercato. Selon nos informations, la cellule de recrutement de l'ASSE regarde également des profils chez nos voisins suisses et belges. Le français Thomas Henry (OH Louvain, 26 ans), deuxième meilleur buteur de Jupiler League l'an dernier (21 buts), a notamment été observé. Ancien joueur du FC Nantes, le natif d'Argenteuil est également dans les bons papiers du RC Lens.