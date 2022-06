ASSE - Mercato : Ferhat ne veut plus rejoindre les Verts, un gros mensonge a fuité !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Les verts préparent-ils le mercato d'été ?

Zinedine Ferhat (29 ans) ne rejoindra pas l’ASSE au cours du prochain mercato estival. C’est l’information révélée par L’Équipe, affirmant que les Verts sont récemment revenus à la charge récemment après avoir tenté d’enrôler l’international algérien cet hiver.

« Ferhat se sentait prêt à relever le défi et voulait jouer à Geoffroy-Guichard. Mais pas à n'importe quel prix - il aurait demandé un salaire de plus de 100 000 € bruts par mois - et surtout, pas en L2. S'il a reçu une proposition de Turquie, il aimerait rester en France. Plusieurs clubs de L1 (Angers, Brest, Lorient) seraient également venus aux renseignements », explique le quotidien sportif.

Mohamed Toubache-Ter a apporté une précision de taille sur cette rumeur. « Zinedine Ferhat ne signera pas à Saint-Étienne. Le joueur n’a jamais parlé d’argent, n’a jamais demandé 100 000€ bruts en L2, a-t-il déploré sur Twitter. Affirmer le contraire est 1 MENSONGE. Dans son évolution, le joueur veut juste jouer en Ligue 1. » C’est dit !

Comme évoqué lors du Space de @lagreenitude, Zinedine Ferhat ne signera pas à Saint-Étienne.



Le joueur n’a jms parlé d’argent, n’a jamais demandé 100 000€ bruts en L2.

Affirmer le contraire est 1 MENSONGE.

Ds son évolution, le joueur veut juste jouer en @Ligue1UberEats. #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 6, 2022

Pour résumer Dans les petits papiers de l’ASSE au mercato hivernal, Zinédine Ferhat (Nîmes, 29 ans) intéresse toujours le club forézien, nouveau pensionnaire de Ligue 2. Sauf que l’international algérien ne viserait plus que l’élite !

