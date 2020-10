ASSE – Mercato : Fofana a sorti le club d'une situation très inquiétante, Bouanga en deuxième lame ?

Cette semaine, l'ASSE a donc fini par céder devant l'insistance de Leicester pour obtenir la signature de Wesley Fofana. Contre 35 millons + 5 de bonus, le défenseur stéphanois va donc vivre une nouvelle expérience anglaise. Une décision de l'ASSE qui a pu surprendre au regard de la fermeté affichée au club ces dernières semaines dans le dossier.

Seulement, RMC mais aussi le compte SaintéInside expliquent que les Verts n'avaient en réalité pas le choix. Confronté au Prêt Garanti par l'Etat à rembourser (la LFP va ponctionner directement sur les droits télé) et à un déficit structurel important, le club stéphanois se trouvait dans une situation très inquiétante et ce malgré le dernier examen réussi devant la DNCG. Un nouveau passage serait d'ailleurs prévu durant le mois de novembre.

Pour vous donner une idée un peu plus précise de la réalité : Sans la vente de W.#Fofana , le club aurait été au devant de graves, très graves problèmes financiers .. Et nous pesons nos mots ! On parle ici d’un accident industriel qui aurait pu se produire .