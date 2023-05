ASSE - Mercato : Fofana et Cafaro ont offert un crack sur un plateau aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Les excellentes performances de Niels Nkounkou depuis son arrivée à l’ASSE n’ont échappé à personne. Même si le piston gauche des Verts accuse un peu le coup ces derniers temps, il a déjà réussi à convaincre ses dirigeants de lever l’option d’achat (environ 2 M€) auprès d’Everton afin de le recruter définitivement cet été. Avant de poser ses valises à l’ASSE, le piston gauche de 22 ans a été guidé dans le Forez par Wesley Fofana, croisé chez les Toffees.

Merci Fofana

« J’ai sollicité Wesley pour connaître un peu l’état d’esprit dans le vestiaire car il est encore en contact avec plusieurs joueurs, a-t-il révélé sur le site Ma Ligue 2. Avec Wesley, on n’a jamais été coéquipiers mais on a beaucoup joué l’un contre l’autre chez les jeunes lors des OM-ASSE et on a les mêmes agents, ce qui nous a permis de créer des liens. »