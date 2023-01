ASSE - Mercato : Fomba est arrivé à Saint-Étienne, officialisation imminente !

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Lamine Fomba n'a jamais été aussi proche de rejoindre l'AS Saint-Étienne. Selon les informations du Peuple Vert, le milieu défensif du Nîmes Olympique serait arrivé ce vendredi après-midi dans le Forez.

Officialisation imminente pour Fomba à l'ASSE !

L'ancien joueur de l'AJ Auxerre devrait passer sa traditionnelle visite médicale avant de signer un contrat d'une durée de deux ans et demi, plus une année en option, avec le club stéphanois. Après Gaëtan Charbonnier, Gautier Larsonneur, Dennis Appiah, Kader Bamba et Niels Nkounkou, Lamine Fomba devrait donc devenir le sixième renfort hivernal de l'ASSE, qui devrait débourser environ 500 000 euros pour ce transfert.

✅ Lamine Fomba vient d'arriver à Saint-Étienne ! Visite médicale à venir avant la signature d'un contrat d'une durée de 2 ans et demi (+ 1 année en option). #ASSE pic.twitter.com/W8sKi0stR1 — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) January 27, 2023

