ASSE – Mercato : Fomba ne la joue pas comme Nkounkou !

Six mois après son arrivée, Niels Nkounkou veut quitter l'ASSE. Le gaucher l'a dit haut et fort hier dans l'Equipe, chargeant ses dirigeants pour les inciter à le transférer à Francfort. Le méthode vaut à l'international Espoirs d'être ciblé par les supporters, très critiques envers lui sur les réseaux sociaux. Mais ceux-ci se consoleront peut-être à la lecture des propos rapportés par Evect, qui a interrogé Lamine Fomba sur son avenir...

« Je suis très bien à Saint-Étienne et je n'ai pas signé ici pour partir au bout de six mois »

« Bien sûr, je me vois m'inscrire dans la durée ici. J'en ai déjà parlé avec l'entraîneur ainsi qu'avec mes agents. Je suis très bien à Saint-Étienne et je n'ai pas signé ici pour partir au bout de six mois. Je pense que j'ai beaucoup de choses à prouver et de belles choses à vivre ici également. Notamment, je l'espère, une montée en fin de saison et pourquoi pas ensuite de belles saisons en Ligue 1 avec Saint-Étienne. » Fomba aurait pourtant certaines touches, notamment du côté de la L2 anglaise (Watford).

