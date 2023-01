ASSE - Mercato : Fomba prêt à débarquer chez les Verts!

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Laurent Batlles l'a indiqué à midi, en conférence de presse, ce jeudi : le Mercato n'est sans doute pas terminé à l'ASSE. Le coach des Verts a confié qu'il espérait un renfort pour son couloir offensif droit, mais un numéro 6 est également pisté et le club forézien négocie l'arrivée de Lamine Fomba.

Il veut venir à Sainté, Nîmes veut de l'argent et un pourcentage à la revente

Une arrivée qui pourrait se décanter. Selon Foot Mercato, il ne manque plus que l'accord entre l'ASSE et le Nîmes Olympique, mais Fomba aurait donné son accord aux Verts, alors qu'il est également dans le viseur d'Istanbul Basaksehir. Le Midi Libre croit savoir que les discussions avancent bien et que Nîmes demande un peu d'argent ainsi qu'un pourcentage à la revente. A suivre...