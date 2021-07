ASSE - Mercato : Galatasaray pourrait à nouveau parasiter le dossier de l'attaquant

A Saint-Etienne, la quête d'un buteur a été érigée en priorité pour cet hiver (avec celle d'un défenseur central). Mais pour compliquer la tâche, il va falloir à Claude Puel parvenir à ses fins avec une enveloppe recrutement très faible et un salaire proposé tout aussi chiche. Dimanche, l'ancien Vert Kévin Mirallas (33 ans), libre après la fin de son contrat à Gaziantep, a déclaré lors d'une interview à beIN qu'il ne serait pas contre un retour dans le Forez.

Galatasaray lui propose 1 M€

« On attend la bonne offre, le bon projet, a déclaré Mirallas. Je laisse mes agents travailler là-dessus, ils savent de quoi j'ai envie. On verra ce qui va s'offrir à moi. Il y a déjà pas mal de pistes. Un retour en France n'est pas à exclure. J'aime le pays, il y a de belles pistes en France. Ça c'est toujours bien passé. Même à Saint-Etienne, même si cela s'est mal terminé. Ça reste une superbe aventure et c'est un club que je porte en moi. C'est un club prestigieux, en plus il y a Claude Puel. Lui pourrait me faire revenir là-bas et le fait qu'il y a quelque chose d'inachevé. »

La bonne offre, pour Mirallas, pourrait venir non pas du Forez mais de Turquie ! En effet, Galatasaray aurait, selon le quotidien sportif Fanatik, fait une offre d'un million d'euro au Belge pour qu'il porte ses couleurs la saison prochaine. Un million, c'est un peu plus de 80.000€ mensuels, soit presque la limite de ce que sont prêts à mettre les dirigeants stéphanois pour un buteur. Si le deal se faisait, ce serait la deuxième fois en six mois que le Cimbom prive les Verts d'un buteur après le tragi-comique épisode Mostafa Mohamed. Ça commencerait à faire beaucoup…

Galatasaray, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK forması giyen Kevin Mirallas’a yıllık 1 milyon euro maaş önerdi. (Fanatik) pic.twitter.com/ua5LiZQ899 — sarikirmizimikrofon (@sarikirmizimk) July 1, 2021