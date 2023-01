ASSE - Mercato : Gauthier Gallon fait un appel du pied au peuple vert

S'il n'est pas le premier choix de l'ASSE pour cet hiver, Gauthier Gallon (ESTAC) fait partie des alternatives à Gautier Larsonneur (VAFC) pour renforcer le poste de gardien de but cet hiver. Hasard du timing, le gardien troyen a donné une interview au média Stadito où il a évoqué l'ambiance de Geoffroy-Guichard dans des termes plus que dythirambiques.

« Geoffroy-Guichard, incroyable, incroyable ! Stade à guichets fermés, on avait joué un vendredi soir. On avait fait un partout. Alors qu'ils étaient quand même dans une posture délicate, tu joues le maintien, tu as à quelques matchs de la fin... Incroyable !À Sainté les Kops sont des deux côtés. Quand je dis que c'est impressionnant, c'est dès l'échauffement. Je suis sorti à l'échauffement, parce que quand tu es gardien tu sors en premier, et il y avait déjà les deux Kops à trois quarts remplis et ça chantait, cela commençait. Et là quand tu te fais huer, alors que le stade n'est même pas encore plein, il y a juste les deux Kops, là tu te dis waw (sic), tu te dis qu'il y a de l'ambiance, que tu es quelque part ! Tu dis que tu es quelque part, que tu n'es pas n'importe où, dans un stade mythique ».