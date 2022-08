ASSE - Mercato : Ghezali file en Roumanie et laisse un joli message d'adieux

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Parmi les très nombreux joueurs ayant quitté le Forez à l'issue de leur contrat cet été, certains ont mis plus de temps que d'autres pour trouver un nouveau point de chute. Lamine Ghezali, par exemple, aura attendu la mi-août pour rebondir. Le joueur formé à l'ASSE, qui a très peu eu sa chance chez les professionnels et est désormais âgé de 23 ans, vient de s'engager avec le Dinamo Bucarest, descendu en Deuxième division roumaine.

Avant de partir, l'ancien ailier reconverti latéral a posté un message d'adieux sur les réseaux sociaux à l'égard de son club formateur : "Merci au peuple vert pour toutes ces années, vous m’avez accueilli dans votre famille et vous m’avez fait grandir jusqu’à devenir un homme au sang vert. J’ai vécu des moments exceptionnels dans cette ville et surtout dans ce stade mythique de Geoffroy-Guichard, j’en garderai que des bons souvenirs en particulier ce soir de qualification en Europa League ou bien tous ces derbys remportés... Avec le temps, on devient stéphanois car j’ai grandi ici et ce sera toujours un plaisir pour moi de rentrer à la maison à Saint-Étienne. Encore merci peuple vert !".