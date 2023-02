ASSE - Mercato : Ghoulam en remet une couche sur son choix Angers

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Après l'avoir fait lors de sa présentation, Faouzi Ghoulam, qui a décliné une proposition de contrat de l'ASSE avant de s'engager pour six mois avec le SCO d'Angers, a de nouveau justifié son choix de rallier l'Anjou cet hiver. Cette fois-ci, dans un entretien accordé à l'émission beIN Center sur beIN Sports.

"J'avais besoin d'un challenge qui me convenait à moi mais aussi à ma vie familiale"

"Je n'ai pas eu de difficultés à trouver un club. J'ai eu pas mal de propositions, c'est moi qui n'ai pas voulu reprendre rapidement. Je voulais prendre mon temps sur le choix de vie par rapport à ma famille et le choix de carrière, car à 32 ans on n'a plus les mêmes attentes que celles que l'on peut avoir à 20 ans. J'ai évolué à Naples, dans un club qui est extraordinaire mais qui comme tous les grands clubs pompe beaucoup d'énergie. J'avais besoin d'un challenge qui me convenait à moi mais aussi à ma vie familiale. J'ai eu pas mal d'opportunités cet été et ça n'a pas matché véritablement avec mes ambitions et ma famille."

Fabien Chorlet

Rédacteur