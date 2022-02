ASSE - Mercato : Gnagnon débutera-t-il un jour ?

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Interrogé par Le Progrès sur les débuts de Joris Gnagnon, Loïc Perrin, le coordinateur sportif de l'ASSE, a confié que l'ancien rennais n'était toujours pas prêt. « Quand Joris Gnagnon pourra-t-il jouer ? C’est difficile à dire. Il a fait beaucoup d’efforts, il faut qu’il en fasse encore pour retrouver son niveau de forme optimale. Il a joué avec la réserve. Et ça y est, il fait les entraînements collectifs. »

Recruté par Puel, avant l'arrivée de Dupraz

Pascal Dupraz, lui, a eu ces mots à l'heure de faire le bilan du Mercato, en conférence de presse... « Je suis satisfait de ce qu'on a fait. Il y a la quantité. On a pris six joueurs, sept en comptant Joris Gnagnon qui était déjà là quand je suis arrivé. Le club s'était déjà engagé avec lui. J'ai bon espoir que ces renforts en seront. On verra à l'épreuve. » Des mots qui laissent entendre que Gnagnon, seule recrue à ne toujours pas avoir été présentée aux médias, est un cas à part pour son entraîneur. Lequel dispose de six autres défenseurs centraux dans son effectif (Mangala, Kolo, Moukoudi, Sow, Nadé, Bakayoko), sans compter Falaye Sacko, aligné dans l'axe contre Montpellier (3-1)... « Hors de forme » à son arrivée, selon les mots de Dupraz, Gnagon avait joué l'intégralité du match de la réserve contre Hauts-Lyonnais (1-0). Mais il accuse encore un surpoids important.

Le coach s'est exprimé sur la performance des recrues 👇 #ASSE https://t.co/S6R6w7VUqL — Envertetcontretous (@Site_Evect) February 5, 2022