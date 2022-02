ASSE – Mercato : Gomis s'explique sur son refus de revenir chez les Verts

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : La question de la semaine

Parti d'Al Hilal (Arabie Saoudite) il y a quelques jours, Bafétimbi Gomis (36 ans) a fait le choix d'un come-back. Mais, plutôt que de choisir d'aider son club formateur de l'ASSE à se sauver, l'attaquant a opté pour Galatasaray (D1 turque), un club où l'aventure s'était finie prématurément après une année faste.

« Revenir ? Ça me paraissait difficile »

Invité sur le plateau de beIN Sports ce vendredi soir, « Bafé » a évoqué la rumeur ASSE, assez embarrassé au moment de dévoiler les raisons de son refus : « J'ai eu pas mal de de propositions en France dont un appel de Loïc Perrin pour me proposer de, pourquoi pas, revenir à l'ASSE. Ça me paraissait difficile. Après y avoir joué 10 ans, leur position me fait mal au cœur. Comme à tous les supporters des Verts dont je fais partie. C'est un club qui m'a énormément donné mais c'était difficile (de revenir)... »

Au delà de l'aspect financier, on peut imaginer que l'hostilité d'une certaine frange de supporters des Verts n'est pas étrangère à cette réflexion. Certains fans ligériens ne lui ont en effet jamais pardonné son départ pour Lyon au point de l'invectiver à chacun de ses passages dans le Chaudron depuis... Y compris lors du match de charité joué en avril 2015 entr les amis de Zidane et ceux de Ronaldo.

