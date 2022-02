ASSE - Mercato : Gourna-Douath justifie sa prolongation chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Le 12 août dernier, Lucas Gourna-Douath, pur produit du centre de formation de l'AS Saint-Etienne, a prolongé son contrat avec le club du Forez de deux saisons supplémentaires, soit jusqu'en juin 2025.

"J'ai prolongé mon contrat cet été et j'en suis très fier"

Dans un entretien accordé à Envertetcontretous, le jeune milieu de terrain français est revenu sur sa prolongation, réaffirmant sa joie de continuer à jouer dans son club formateur.

"J'aurais pu signer avant mes 18 ans ma prolongation de contrat, mais on a souhaité prendre notre temps et attendre que la saison soit terminée. C'était pas une obligation mais plutôt un objectif de prolonger mon contrat dans mon club formateur parce que je vais me répéter, mais ici, on m'a tout donné, on m'a éduqué, on m'a fait travailler. La personne que je suis maintenant, c'est un peu grâce à l'ASSE. J'ai prolongé mon contrat cet été, c'était mon souhait et celui de mon entourage et j'en suis très fier."

