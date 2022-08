ASSE - Mercato : Grbic veut rejoindre les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

L'ASSE a présenté ce jeudi sa 8e recrue, Matthieu Dreyer, mais elle n'a toujours pas renforcé son attaque et la piste Aziz Yakubu (Rio Ave) est désormais au point mort. Mais une nouvelle cible est révélée par nos confrères du Progrès. Elle mène à Irvin Cardona (Brest).

Mais selon Foot Mercato, Adrian Grbic est aussi ciblé, et l'Autrichien, poussé vers la sortie par Lorient, veut venir à « Sainté... « Selon nos informations, l'ASSE a bien ciblé le buteur lorientais comme piste en attaque et l'intérêt est réciproque. Bluffant en Ligue 2 il y a deux ans, l'attaquant de 26 ans n'entre pas dans les plans du coach des Merlus Régis Le Bris et pourrait donc être ouvert à un départ du côté de Saint-Etienne ». A suivre, forcément !