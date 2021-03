ASSE - Mercato : Hamouma a une piste pour lâcher les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : la rétrospective de l'année 2020 des Verts

Deux joueurs majeurs de l'AS Saint-Etienne seront en fin de contrat à l'issue de cette saison : Mathieu Debuchy et Romain Hamouma. Le premier a déclaré dernièrement en conférence de presse qu'il avait fait savoir son point de vue (il veut rester) et qu'il refuserait désormais d'évoquer son avenir. Le second, lui, s'est vu proposer une prolongation mais celle-ci était conditionnée au nombre de matches qu'il pourrait disputer, lui qui est régulièrement blessé, et il l'a repoussée. Hamouma, comme Debuchy, est donc libre de signer où bon lui semble. Ça tombe bien, un ancien coéquipier lui a fait un bel appel du pied.

Beric voudrait l'attirer à Chicago

Interrogé par France Football dans son édition de la semaine, Robert Beric a déclaré : "Romain est un joueur fantastique, avec beaucoup de technique. Je serais super heureux s'il venait avec moi à Chicago pour me faire des passes décisives (rires)". L'attaquant slovène évolue depuis un an aux Chicago Fire, où il connaît une seconde jeunesse après une aventure stéphanoise très contrastée.

L'aventure américaine pourrait-elle tenter Romain Hamouma ? L'été dernier, il était plus proche du FC Lorient, où joue son ami Fabien Lemoine, côtoyé à l'ASSE, mais rien n'est impossible. Surtout si Claude Puel et les Verts continuent de prendre leur temps sur ce dossier sensible…

Top 10 des buteurs évoluant actuellement en Ligue 1



1. Briand : 100 buts

2. KMbappé 98 buts

3. Ben Yedder 94 buts

4. Thauvin 85 buts

5. Payet 84 buts

6. Nolan Roux 73 buts



7. Romain Hamouma 57 buts

Depay : 57 buts



9. Valère Germain 55 buts

Andy Delort 55 buts — 🍀 (@imbp20) March 2, 2021

