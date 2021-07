ASSE - Mercato : Hamouma toujours plus près de Galtier

Zapping But! Football Club ASSE : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

A trois semaines de la reprise du championnat, Romain Hamouma est toujours sans club. Claude Puel avait assuré que l'ailier de 34 ans allait recevoir une offre de la part de l'ASSE mais elle n'a été qu'orale, par la voix de Roland Romeyer. Rien d'écrit et, surtout, rien de concret. Si bien que le joueur ne devrait plus porter ce maillot vert qui était le sien depuis 2012. Sa prochaine destination devrait, sauf surprise de dernière minute, être l'OGCN de Christophe Galtier. Dans son édition du jour, Nice Matin explique que les contacts sont avancés entre les deux parties.

"Après les arrivées de Stengs et Bard, le Gym pourrait enregistrer d'autres renforts rapidement. Ceux de Romain Hamouma, Mario Lemina et Justin Kluivert sont évoqués. 29 apparitions et 6 buts à 34 ans... Romain Hamouma sort d'une saison aboutie avec Saint-Etienne. Libre de tout contrat, il plaît à Christophe Galtier, qui le connaît très bien pour l'avoir eu cinq saisons chez les Verts (de 2012 à 2017). Bien qu'il ne soit plus aussi tranchant qu'il y a quelques années, il reste un footballeur confirmé. Avec plus de 300 matches de L1, l'attaquant polyvalent ferait figure de cadre dans le jeune effectif niçois."

Le mercato niçois 🥵



✍️ Christophe Galtier

✍️ Jean-Clair Todibo

✍️ Calvin Stengs

✍️ Melvin Bard



⏳ Justin Kluivert

🔥 Mario Lemina

🔥 Romain Hamouma



👀 Jérémie Boga

👀 Angelo Fulgini pic.twitter.com/tzuMqKFjIc — BeFoot (@_BeFoot) July 16, 2021