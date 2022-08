ASSE – Mercato : Honorat évoque son joli rebond après les Verts et se tourne vers l'étranger

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Transféré de l'ASSE au Stade Brestois pour 5 M€ il y a deux ans, Franck Honorat (26 ans) est parfaitement parvenu à lancer sa carrière en Bretagne. Fort de deux saisons pleines, le milieu offensif est désormais dans le viseur du Borussia Mönchengladbach, qui a déjà formulé une offre de 8 M€ (refusée par le SB29).

Dans Ouest-France, Franck Honorat est revenu sur l'intérêt qu'il suscite : « Le Borussia Mönchengladbach s'intéresse à moi ? C’est bien ! Comme je l’ai dit, j’ai fait une très bonne saison l’année dernière donc, selon moi, c’est normal que des clubs s’intéressent à moi. Mais ce sont mes agents et Grégory Lorenzi qui décident de tout ça. Il y a des discussions en cours avec des clubs ».

« Partir à l'étranger, ça pourrait être une belle expérience »

S'il reconnaît qu'après l'ASSE son départ à l'étranger était prématuré, Honorat est désormais prêt au grand saut … tout en respectant Brest : « Quand je suis parti de Saint-Étienne pour Brest, je n’étais pas prêt, mentalement, pour aller à l’étranger : la langue, la mentalité, la culture. J’ai préféré retrouver mon football en France et je pense que c’était une très bonne idée de ma part. Mais maintenant, je ne le cache pas, partir à l’étranger, ça pourrait être une belle expérience (…) Quand je suis arrivé au Stade Brestois, on m’a dit que c’était un club tremplin et que je pourrais partir s’il y avait un meilleur projet derrière. Il y a des clubs intéressés, des discussions. Mais je suis quelqu’un attaché au côté humain, j’essaie de rester moi-même, de me donner à 100 % pour le groupe. C’est ce club qui m’a relancé, donc je donnerai tout, à chaque minute que j’ai, pour le lui rendre ».