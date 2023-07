ASSE - Mercato : Ibrahim Sissoko en Vert, c'est officiel !

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

C'était attendu, c'est officiel. Ibrahim Sissoko est la première recrue de l'ASSE. L'ancien sochalien, arrivé hier dans le Forez, a passé sans encombre la visite médicale et s'est engagé avec les Verts pour une durée de trois ans.

Terre de football

Voici sa première réaction : "Je suis très content de rejoindre Saint-Étienne, une terre de football, un grand club avec un public chaud. Je rejoins un projet qui me plaît, j'ai à cœur de faire de belles choses et d'atteindre nos objectifs." Pour Laurent Batlles, l'entraîneur, il est "très heureux de l'arrivée d'Ibrahim, un joueur qui connaît très bien la Ligue 2 BKT et qui a de belles statistiques. C'est un attaquant de surface qui sait aussi prendre la profondeur. C'est un peu un mix entre ses deux nouveaux coéquipiers, Ibrahima Wadji et Gaëtan Charbonnier. Je suis très content d'avoir ce profil dans l'effectif."

𝗜𝗯𝗿𝗮𝗵𝗶𝗺 𝗦𝗶𝘀𝘀𝗼𝗸𝗼 est Vert ! 💚 pic.twitter.com/8Y21YmNUo9 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 6, 2023

Podcast Men's Up Life