ASSE - Mercato : Ignacio Ramirez vers la sortie ?

Il y a deux mois, But ! avait révélé qu'Ignacio Ramirez était susceptible de quitter l'ASSE dès cet hiver si son temps de jeu n'évoluait pas. Nous écrivions il y a trois semaines que la donne était susceptible de changer avec le départ de Claude Puel, alors qu'il était acquis que les agents de l'attaquant uruguayen demandent une rupture anticipée du prêt si Puel était resté. Depuis, l'arrivée de Pascal Dupraz est venu rabattre les cartes, mais l'incertitude plane sur le temps de jeu qui attend l'attaquant s'il reste à l'ASSE, et il semblerait qu'il commence à vraiment s'impatienter. Et à envisager un départ.

Il a des touches en Europe et en Amérique du Sud

Dans une interview accordée à la radio uruguayenne Sport 890, Ramirez s'est exprimé sur son avenir et a mis la pression sur les Verts. « Je n'ai jamais eu la continuité dont un attaquant a besoin pour pouvoir s'imposer et marquer des buts. J'ai entendu la rumeur du Nacional, c'est une fierté, ce que je veux c'est jouer et me sentir important ». Un retour en Uruguay, au Nacional Montevideo, où évolue Gonzalo Bergessio, serait donc une possibilité. Ramirez aurait également d'autres sollicitations en Argentine et en Europe. Côté stéphanois, on comprend évidemment les interrogations du joueur et sa déception, lui qui a été mis au pain sec par Puel pendant de longs mois, avec une seule titularisation depuis son arrivée à la fin de l'été. L'attaquant a si peu joué qu'il est difficile de se faire une idée de son véritable niveau, de sa capacité à s'imposer en L1 et à aider l'ASSE dans son opération maintien.

Un dossier que Pascal Dupraz devrait trancher. Et qu'il a peut-être déjà tranché, dès la semaine passée... Entré en jeu en Coupe de France à Lyon-Duchère (1-0), sans briller, Ramirez n'était en effet pas dans le groupe qui a reçu Nantes (0-1) pour le dernier match de l'année. Et l'Uruguayen n'était blessé. « Je suis là pour faire des choix. J'assume mes choix », avait expliqué Pascal Dupraz après la rencontre. Plutôt clair et limpide. Et irrévocable ? On devrait le savoir très vite.