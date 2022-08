ASSE – Mercato : Jérémie Janot valide l'arrivée de Dreyer et lance un message à Green

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Jérémie Janot ne l'a pas caché sur ses réseaux sociaux : Valenciennes-ASSE sera forcément un match particulier pour lui. Et sur Poteaux Carrés, l'actuel coach des gardiens de VA s'est prononcé sur l'arrivée de Matthieu Dreyer chez les Verts. « Je le connais bien. Je pense que c'est un excellent choix pour Sainté, a-t-il confié. Déjà, c'est un bon mec. Même si pour arrêter les ballons on s'en fout. C'est un bon gardien qui va apporter à Etienne Green. Je le connais bien parce que ce sont des profils qu'on étudie à Valenciennes. Quand Jérôme Prior est parti, on a regardé son profil. C'est une bonne pioche car c'est un gardien complet qui a bien roulé sa bosse. Il n'a jamais déçu là où il est passé. »

« Green est un gardien d'avenir »

Janot estime que l'ancien Merlu sera dans de bonnes dispositions pour sa première avec les Verts samedi à Valenciennes en l'absence d'Etienne Green, suspendu. « Le plus dur c'est quand tu as 10-15 jours, tu gamberges, tu ne sais pas si tu es logé à l'hôtel, si tu dois trouver une maison ... il y des choses extra sportives qu'on ne voit pas toujours. Là, le mec il arrive et allez, dans les cages. C'est la meilleure des choses. »

Enfin, l'ancien emblématique portier des Verts a eu un mot pour Green, en qui il a toujours crû. « Tout ce que je peux dire, c'est qu'Etienne est un gardien que j'adore ! C'est un mec avec un énorme potentiel, beaucoup de qualités. C'est un gardien d'avenir et du présent surtout ! J'aime le gardien, l'homme. Je n'ai aucun souci sur son talent et ses performances ! »