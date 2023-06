ASSE - Mercato : Jérémie Janot vend la mèche pour un retour chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les tops et les flops de la saison 2022/2023

L’histoire d’amour se poursuit entre l’ASSE et Jérémie Janot. Il y a deux semaines, l’ancien gardien des Verts a ainsi pu jauger sa cote de popularité lors de la 38e et dernière journée de Ligue 2 à Geoffroy-Guichard dans une ambiance très chaleureuse. « C'était fabuleux, une ambiance extraordinaire. Même les joueurs de Valenciennes ont été subjugués. Ils étaient fous. A la fin du match ils m'ont dit ‘c'était incroyable’ », a salué l’entraîneur des gardiens du Valenciennes FC au micro de TL7.

« Je ne m'imposerai pas »

Interrogé sur un possible retour à l’ASSE dans son nouveau costume de coach des gardiens, Janot a botté en touche. « Déjà, par respect pour les personnes en place, jamais je ne me mettrai en avant a-t-il ajouté. Si ça doit se faire, ça se fera un jour où ce ne se fera jamais. Je suis quelqu'un de croyant, je crois au destin. Jamais je ne me mettrai en avant. Ou on me désire mais je ne m'imposerai pas. »

Pour résumer Tout heureux d’avoir reçu un accueil des plus chaleureux par le public de Geoffroy-Guichard lors de la 38e et dernière journée de Ligue 2, Jérémie Janot ne veut forcer personne pour un possible retour à l’ASSE au poste d'entraîneur des gardiens.

