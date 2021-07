ASSE - Mercato : Jessy Moulin n'est déjà plus à Saint-Etienne

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Hier soir, après la victoire de son équipe sur Grenoble (2-1), le manager des Verts, Claude Puel, a fait un point sur la situation de Jessy Moulin : "Il est en train d'étudier une proposition avec un autre club. Nous avons eu une petite discussion et c'est lui qui décidera. Il est à un âge où je ne vais pas l'empêcher soit d'être à fond avec nous, soit d'épouser un autre projet. On est à sa disposition. Tant que les choses ne sont pas officielles, on ne les acte pas".

D'après Marc Mechenoua, journaliste passé par L'Equipe et Le Parisien, la décision est déjà prise. Le gardien de 35 ans se trouvait en effet à Troyes hier. Comme annoncé sur notre site il y a deux jours, il va s'engager pour deux ans avec l'ESTAC, pour être la doublure de Gauthier Gallon. Et mettre ainsi à terme à une aventure longue de deux décennies dans le Forez.

