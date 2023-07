ASSE - Mercato : Jessy Moulin quitte Troyes, une tendance se dessine pour son avenir

On s'en doutait mais c'est désormais officiel : par le biais d'un communiqué, Troyes a annoncé le départ de Jessy Moulin (37 ans). « L’ESTAC remercie Jessy Moulin, dont le contrat arrive à son terme, pour ses deux années passées en Bleu et Blanc. Avec 8 apparitions sous le maillot troyen, Jessy a contribué au maintien historique Ligue 1 lors de la saison 21/22. Il avait alors disputé des rencontres décisives en toute fin de saison, avec également un match nul arraché au Parc des Princes, face au Paris Saint-Germain (2-2, J36)».

Pas encore officiellement à la retraite, Jessy Moulin réfléchit désormais à la suite à donner à sa carrière. L'ancien deuxième gardien des Verts, qui avait très mal vécu sa relégation en gardien numéro 3 de l'ESTAC l'an passé et qui sort d'une saison quasi blanche (2 matchs avec la réserve), est rentré chez lui à Saint-Etienne. Après deux saisons éloignés de sa famille à multiplier les aller-retour dans l'Aube, il n'est pas certain que le natif de Valence ne reparte sur un ultime challenge loin du Forez.

