ASSE - Mercato : Jessy Moulin raccroche les gants (officiel)

Ce n'est pas vraiment un scoop : Jessy Moulin (37 ans), l'ancien gardien de l'ASSE, en fin de contrat à Troyes, arrête sa carrière. Il l'a confirmé au Progrès. « Troyes m'a proposé une prolongation, j’ai refusé. Annecy m’a plus ou moins approché, des clubs de National aussi. J’ai dit non d’emblée. Le foot pour moi, c’est le vivre à fond. Et je ne suis plus prêt à le vivre à 200 % comme j’ai pu le faire à Sainté. C’était mon club de cœur, j’étais à côté, ce n’est pas pareil. Andrézieux m’a contacté, François Clerc est un copain. Mais je lui ai dit honnêtement que je n’étais pas prêt. Il n’a pas insisté. »

Il a failli revenir chez les Verts

Et à Moulin d'évoquer des contacts avec l'ASSE l'an dernier... « L’année dernière, Laurent Huard m’avait appelé pour m’occuper des jeunes du centre. Il me restait un an de contrat à Troyes et je ne pouvais pas partir comme ça. Là, je n’ai eu des nouvelles de personne mais en même temps je n’ai appelé personne. J’ai surtout envie de couper avec le foot. Maintenant mon quotidien, c’est la famille et notre haras à Précieux. On est en plus occupés le week-end par les concours. »

