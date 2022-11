Zapping But! Football Club ASSE : retour du public, élément déterminant ?

Etienne Green (22 ans) générant des doutes naissants au sein de l’ASSE, les dirigeants du club ligérien ont tenté de faire revenir Jessy Moulin (36 ans) au cours du dernier mercato estival. L’actuel gardien de l’ESTAC l’a reconnu volontiers aujourd’hui.

« C’était fondé, j’ai eu des contacts avec le club, a-t-il affirmé au site Peuple Vert. On y a pensé, on en a discuté et à l’arrivée chacun des deux clans a décidé, et moi en partie, et j’ai décidé de ne pas venir pour des raisons propres à chacun. C’est un club que j’étais prêt à aider, qui me tient à cœur. Ça ne s’est pas fait. On a eu des contacts, mais ça n’était pas avancé, il n’y a pas eu de proposition de contrat. »

Si l’ASSE a finalement fait venir Matthieu Dreyer, Moulin n’a pas de regret. « Ça n’est pas parce que je serais venu que ça aurait changé quelque chose, a-t-il analysé. J’aurai fait tout ce que j’aurais pu mais après il y a d’autres éléments qui font que… Le club a recruté des joueurs qui apportent de l’expérience, qui ont du vécu aussi. Ils ne connaissent peut-être pas le club comme moi je le connais mais ça n’est pas ça qui aurait forcément tout changé. »