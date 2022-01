ASSE - Mercato : Joris Gnagnon, ça sent déjà le flop !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

La première recrue hivernale des Verts devait être Joris Gnagnon mais non, c'est finalement Balary Sako qui s'est engagé le premier avec le club forézien, pour six mois. Gnagnon devrait l'imiter, toutefois. « Il va signer. Il travaille dur pour être compétitif. Le staff est mobilisé », avait expliqué Pascal Dupraz lors de sa première conférence de presse de l'année, avant le déplacement en Coupe de France à Jura Sud (4-1).

Puel voulait le faire signer 18 mois...

Gnagnon, qui fête ses 25 ans ce jeudi 13 janvier, s'était engagé pour six mois fin novembre, sur les recommandations de Jean-Luc Buisine, le responsable du recrutement, qui l'avait connu à Rennes. Une arrivée validée par Claude Puel, qui avait émis le souhait de voir le joueur s'engager jusqu'en juin 2023, ce que Gnagnon avait préféré refuser étant donnée la situation de l'équipe au classement. Depuis, l'ancien international espoirs s'entraîne à L'Etrat. Mais il tarde à résoudre un problème de poids, et même un gros problème de poids, semblerait-il... Tout au long de sa carrière, le défenseur a dû composer avec des problèmes d'embonpoint. Selon L'Equipe, il ne serait pas opérationnel avant le mois de mars. D'ici là, résents à la CAN, Harold Moukoudi et Saidou Sow seront alors revenus du Cameroun.

… et le club réfléchit déjà à lui casser son contrat !

Et Dupraz a aligné lors du dernier match contre Jura Sud (4-1) une charnière Nadé-Kolo, pour la troisième fois en trois matches depuis son arrivée, qui a donné satisfaction, avec un Timothée Kolodziejczak promu capitaine et un Mickaël Nadé buteur et encore très costaud dans les duels face aux pensionnaires de L2. De quoi compliquer encore un peu plus le chemin jusqu'au terrain pour Joris Gnagnon... mais aussi inciter les dirigeants à reconsidérer leur position. Une rupture du contrat est en effet envisagée. « C'était un peu dans les tuyaux des dirigeants actuels de casser son contrat. À mon avis à partir du moment où il a signé son contrat, ça va être compliqué», a révélé Bernard Lions, le journaliste de L'Equipe, dans un entretien accordé au site Sainté Inside. Licencié par le FC Séville en septembre dernier pour comportement non professionnel, Gnagnon n'a disputé qu'un match la saison dernière avec le club andalou. Un match de Coupe du Roi face à une équipe de troisième division, Lucena (3-0), au cours duquel il était entré en jeu en fin de rencontre. Le défenseur a fait ses débuts en Vert vendredi dernier en amical contre Goal FC (1-1), à Geoffroy-Guichard. Il a joué une mi-temps. Et cette brève apparition aurait confirmé qu'il était encore loin d'être prêt...