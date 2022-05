ASSE - Mercato : Julien Sablé confirme qu'un gros coup à failli se concrétiser en janvier

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Arrivé cet hiver, dans les dernières du mercato, Enzo Crivelli n'a pour l'instant porté le maillot de l'ASSE que pendant vingt minutes. Ce qui, évidemment, en fait un flop moqué par les supporters, en tout cas ceux ayant encore le cœur à rire. Mais les propos de Julien Sablé dans L'Equipe du jour risquent de faire encore plus grincer les dents dans le Forez car, plutôt que l'Apache, qui n'a plus marqué depuis plus de 50 matches en Turquie, ils auraient pu avoir un ancien international dont le talent a été salué par tous !

Cet ancien international, c'est Loïc Rémy. Sablé a profité de la rubrique "Paroles d'ex" pour confirmer qu'il y avait eu des négociations avec le joueur de 35 ans formé à... l'OL et notamment passé par l'OM ensuite : "Le joueur que j'ai perdu de vue et que j'aimerais revoir ? Loïc Rémy. Il a failli nous rejoindre à "Sainté", cet hiver. C'est l'un des plus grands joueurs que j'ai connus (à Lens puis à Nice). Exceptionnel. Mais il a subi des déboires dans sa carrière. Il avait des failles et il était tourmenté, parfois". Pourquoi les négociations ne sont pas allées au bout ? Il faudra attendre pour le savoir. Toujours est-il que Rémy est resté à l'Adana Demirspor et que l'ASSE galère toujours autant offensivement...

La une de L'Équipe du dimanche 8 mai.

🗞️ Lire le journal > https://t.co/c1Pv1o5KkO pic.twitter.com/f42KADbfaq — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 8, 2022

Pour résumer Adjoint de l'entraîneur de l'ASSE, Pascal Dupraz, Julien Sablé a profité d'une interview nostalgie dans L'Equipe pour confirmer que Loïc Rémy (35 ans) a été à deux doigts de rejoindre les Verts lors du mercato hivernal. Des Verts qui ont finalement opté pour Enzo Crivelli...

Raphaël Nouet

Rédacteur