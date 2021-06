ASSE - Mercato : Karamoh va jouer en vert, mais pas à Sainté

Après la relégation de Parme, Yann Karamoh (22 ans) n'entend pas découvrir la Serie B. Le jeune ailier au parcours chaotique, qui avait préféré s'engager avec l'Inter Milan à l'été 2017 plutôt qu'avec l'AS Saint-Etienne, qui a ensuite été prêté à Bordeaux et à Parme avant d'y être transféré définitivement, est de nouveau dans le viseur des Verts.

Il "arrive de toute façon" au Betis Séville

Mais ça coince au niveau financier. En terme d'indemnité, Claude Puel répète depuis un an que l'ASSE ne peut plus se permettre des transferts à plus de 5 M€. Or, Parme attend au moins 8 M€ pour son joueur. En outre, Karamoh touche 1,2 M€ annuels en Italie et ce serait également hors de portée des Stéphanois.

Mais l'ailier devrait tout de même porter du vert la saison prochaine. Sur Instagram, il a en effet mis une photo de la présentation de son ami Youssouf Sabaly au Betis Séville, accompagnée de ce commentaire : "J'arrive de toute façon, "Yousko"". Juste pour les vacances ou pour la saison ? La presse italienne mise une pièce sur un transfert du côté des Manque Pierda !