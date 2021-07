ASSE – Mercato : Katranis bientôt fixé sur son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

Prêté en Turquie l'an dernier, à Hatayspor, Alexandros Katranis avait été autorisé à rester chez lui afin de négocier son départ de l'ASSE. Mais le latéral grec, qui a encore un an de contrat chez les Verts, n'a pas trouvé preneur et il a donc été réintégré au groupe.

De retour en début de semaine dernière à L'Etrat, il n'a toutefois pas été convié au match amical contre Clermont (2-3), samedi. On devrait savoir à la lecture du groupe convoqué lors des deux derniers matches de préparation face à Marseille mercredi et Francfort samedi si Claude Puel envisage ou non de lui donner sa chance.