ASSE - Mercato : Kechrida file en Serie A, fin d'un long feuilleton

Pour que Claude Puel en vienne à parler spontanément de Wajdi Kechrida mercredi soir, après la défaite contre l'OM (1-2), c'est qu'il devait vraiment en avoir marre de cette rumeur. Il faut dire que, deux jours plus tôt, un live Twitch de Sainté Inside avait annoncé que le latéral droit tunisien avait passé sa visite médicale et signé son contrat avec les rumeurs. Information démentie, donc, par Puel, 24h après qu'une source interne ait déclaré à notre correspondant, Laurent Hess, que cette piste était bidon. On a depuis appris que si l'ASSE avait bien fait superviser un joueur que l'entraîneur avait connu du côté de Nice il y a des années, il avait été déclaré trop juste pour porter le maillot vert.

Histoire de mettre un terme définitif à cette rumeur Kechrida, la Salernitana, promue en Serie A cette saison, s'est mise d'accord avec le latéral droit tunisien. Notez bien que ça a déjà été le cas d'autres clubs, notamment turcs, le joueur ayant donné procuration à plusieurs agents pour négocier son avenir. Mais cette fois, ça devrait être la bonne et il jouera en Italie la saison prochaine. Les spéculations autour de l'ASSE vont pouvoir passer à un autre joueur…

💭🔄 Selon le journaliste italien @RudyGaletti un accord a été trouvé entre le latéral international Wajdi Kechrida et la Salernitana récent promu en Serie A. #CalcioMercato pic.twitter.com/udYf4HqWxf — ETTACHKILA 🇯🇵 (@EttachkilaTN) July 30, 2021