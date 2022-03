ASSE - Mercato : Khazri ne sait rien sur son avenir

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

En fin de contrat en juin prochain avec l'AS Saint-Etienne, Wahbi Khazri ne sait pas de quoi son avenir sera fait. Présent ce jeudi en conférence de presse à la veille de la réception de Troyes, en match d'ouverture de la 29e journée de Ligue 1, l'attaquant tunisien, qui dispute actuellement sa quatrième saison sous les couleurs de l'ASSE, a botté en touche pour son futur.

"Mes conseillers s'occupent de ça et ne me disent rien"

"Quoi qu'on en dise on sera au chômage à la fin de notre contrat. C'est ma quatrième année ici. Je prends beaucoup de plaisir. Quand on voit l'ambiance qu'il y a ici. Mes derniers mois ? Je n'en n'ai aucune idée. J'essaye de ne pas me projeter. Mes conseillers s'occupent de ça et ne me disent rien. Ma famille est bien ici. C'est important. Je sais quelles sont les priorités. Je me sens très fort à tous les niveaux. Je sais que si je performe ce sera bénéfique aussi pour moi. La priorité c'est que l'ASSE se sauve."

🎙 𝗪𝗮𝗵𝗯𝗶 𝗞𝗵𝗮𝘇𝗿𝗶 : "Le maintien va se jouer jusqu’à la fin. Ça va être compliqué. Si on fait notre travail, on ne sera pas loin de la vérité. Mais il ne faut pas croire que ce sera fait après une victoire demain. Les équipes derrière nous ne vont rien lâcher." — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 17, 2022

Fabien Chorlet

Rédacteur