ASSE Mercato : Dall'Oglio a pris un stop de Kilmer Sports pour le renfort !

Depuis plusieurs jours, l'AS Saint-Étienne réfléchissait à l'idée de recruter un latéral librement ou en joker afin de pallier les absences d'Yvann Maçon et Piere Cornud. Mais comme annoncé ce vendredi par Olivier Dall'Oglio, il n'y aura finalement pas de renfort chez les Verts.

"C’est une décision au niveau du club"

Au moment d'expliquer pourquoi, l'entraîneur des Verts a révélé que c'était une décision de sa direction et non de lui, laissant donc entendre qu'il aurait bien voulu que ses dirigeants lui offrent un latéral supplémentaire. "C’est une décision au niveau du club, ça a été décidé comme ça, je n’ai pas toutes les cordes non plus. On doit trouver des solutions avec cette équipe et le groupe à notre disposition. On va y arriver, il n’y a aucun problème avec ça, c’est une mission à tenir."

💬 Le point sur l'effectif, l'après-Nice et surtout #FCNASSE...



Olivier Dall'Oglio était en conférence de presse à la mi-journée ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) September 27, 2024

