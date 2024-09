ASSE Mercato : Kilmer Sports contraint de changer ses plans dès janvier ?

A l’occasion d’un podcast sur le FC Nantes, Bernard Lions, le grand reporter de l’équipe et suiveur des Verts, a fait la leçon au Kilmer Sports Ventures avant le déplacement de l’ASSE à la Beaujoire.

Pas franchement surpris par les difficultés stéphanoises au regard du recrutement « très jeune et inexpérimenté opéré par les nouveaux propriétaires canadiens », Lions invite à une grosse correction hivernale pour atteindre le maintien :

« Les nouveaux dirigeants de l'ASSE ont oublié que la Ligue 1 c'est un sport d'adultes. Ils ont fait un recrutement très jeune et inexpérimenté. Sur les neuf recrues à l'exception de Yunis Abdelhamid qui est un vieux routard de la Ligue 1, ils ont misé sur des prospects, des jeunes en développement », a déploré l’intéressé, qui ne remet pas en cause le niveau des joueurs recrutés mais un ensemble global qui n’a pas été amélioré par rapport au niveau Ligue 2 qui était réellement celui de l’effectif à disposition d’Olivier Dall’Oglio.

« J'ai l'impression, sans vouloir les accuser, qu'ils n'ont pas compris la dimension de ce qu'était la Ligue 1 en termes d'exigences physiques, athlétiques et tactiques. Aujourd'hui, le milieu de terrain de Saint-Étienne c'est une moyenne d'âge d'une vingtaine d'années, ce n'est même pas 40 matchs de Ligue 1 et encore, c'est Aïmen Moueffek qui les concentre tous. Ils payent très cher cette inexpérience. Olivier Dall'Oglio se retrouve à être un entraîneur formateur de Ligue 1 et je pense qu'il n'y a pas de solution jusqu'à Noël. Je ne dis pas que c'est mission impossible pour les Stéphanois. Les dirigeants étaient partis dans l'idée d'obtenir un maintien pas compliqué et investir massivement la saison prochaine. Je pense qu'ils vont être obligés de revoir leurs plans et d'investir massivement dès le prochain mercato d'hiver en espérant que d'ici là, les Stéphanois n'accusent pas trop de retard au classement ».