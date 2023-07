ASSE - Mercato : Krasso donne la raison numéro 1 de son départ à l'Étoile Rouge de Belgrade

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

Auteur de 17 buts et 12 passes décisives, Jean-Philippe Krasso a livré une très belle saison avec l'ASSE avant de plier bagages, direction l'Etoile Rouge de Belgrade. Dans Le Progrès, l'attaquant ivoirien est revenu sur les raisons de son départ.

« La Ligue des Champions a énormément compté dans ma décision »

« Tout le monde a envie de jouer dans un club comme Saint-Étienne, a-t-il confié. On a vécu de bons moments, sur et en dehors du terrain, avec de bons mecs dans le vestiaire, un public incroyable. On a pris beaucoup de plaisir et cela me donnait envie de rester. Mais d’un autre côté, j’avais aussi envie de connaître autre chose. La Ligue des Champions a énormément compté dans ma décision. C’est la compétition que tout le monde rêve de jouer. Être dans un club en lice, c’est une chose, la jouer, c’est encore autre chose. Moi, quand j’étais en N2 il y a 3 ans, l’idée de devenir professionnel semblait loin, et la C1 encore plus… C’est aussi un choix de vie, l’envie de connaître autre chose. »

Et à lui d'ajouter... « Je ne retiendrai que du positif de mon aventure à l'ASSE. Je suis arrivé par la petite porte. Mes prêts au Mans puis à Ajaccio, où j’ai connu la montée en L1 et vécu une aventure formidable, m’ont beaucoup apporté. La saison dernière avec l’ASSE a été ma meilleure en termes de statistiques. Tout le monde avait confiance en moi et j’ai pu pleinement me lâcher. »

